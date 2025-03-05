«Сообразим на троих»: Отставка вице-губернатора и приговор опальному олигарху. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Сообразим на троих», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 6 марта. Сегодня его для вас провели Александр Савенко, Константин Калиниченко и Андрей Маковский.
Главные темы, которые обсудили «соображальщики»:
- Фокус не удался. Почему в России проваливается «высокое» импортозамещение?
- Отставка вице-губернатора Салия. Что сделал за полтора года представитель правительства Псковской области в Москве?
- Приговор опальному олигарху. Какие уроки можно извлечь из окончания «дела Михаила Гавунаса»?