Общество

«Сообразим на троих»: Отставка вице-губернатора и приговор опальному олигарху. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Сообразим на троих», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 6 марта. Сегодня его для вас провели Александр Савенко, Константин Калиниченко и Андрей Маковский.

Главные темы, которые обсудили «соображальщики»: