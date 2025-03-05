Общество

День бесплатной юридической помощи для бойцов СВО пройдет в Пскове 13 марта

В филиале фонда «Защитники Отечества» в Пскове состоится день бесплатной юридической помощи для ветеранов и участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде.

Фото здесь и далее: псковский филиал фонда «Защитники Отечества»

Члены семей ветеранов и участников СВО смогут получить информацию о существующих мерах поддержки и помощь в решении проблем, связанных с нарушением их гражданских прав. Прием граждан проведут уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, а также представители Адвокатской и Нотариальной палат Псковской области, сотрудники регионального комитета по социальной защите, комитета юстиции Псковской области, управления Федеральной службы судебных приставов и отделения Социального фонда России по Псковской области.

Прием граждан пройдет по адресу: город Псков, улица Льва Толстого, дом 31А.

Предварительная запись по телефонам: 67-28-03, 20-14-59, 33-10-96 (доб. 211).