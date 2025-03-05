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Общество

Владимир Путин провел встречу с женщинами-участницами фонда «Защитники Отечества»

07.03.2025 08:30|ПсковКомментариев: 0

В преддверии Международного женского дня Президент России Владимир Путин провел встречу с женщинами, работающими в фонде «Защитники Отечества», а также с социальными координаторами региональных филиалов фонда, участницами и ветеранами специальной военной операции. Мероприятие прошло в московском Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, сообщили в пресс-службе Кремля.

Фото: пресс-служба Кремля

На встрече женщины задали главе государства вопросы и высказали предложения по различным направлениям работы фонда. В числе участников были статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и мэр Москвы Сергей Собянин.

Президент осмотрел центр и ознакомился с услугами, которые предоставляются в нем участникам и ветеранам СВО, а также родственникам военнослужащих и членам семей погибших бойцов.

«Во все времена было так, что тыл для мужчины, тем более для военного человека, который рискует собой, жизнью рискует, тыл – это всегда одна из важнейших составляющих мотивации для того, чтобы воевать, добиваться побед. И конечно, уверен, что, как в таких случаях говорят, в окопах нет неверующих, так же и нет, наверное, мужчин, которые не думали бы о своей семье, не думали бы о своих женщинах, о своих сестрах, матерях, женах, подругах. Это очень важная составляющая всего того, что сейчас происходит у нас в стране, всего, что происходит по направлению защиты интересов России», – подчеркнул Владимир Путин в ходе встречи с женщинами.

Анна Цивилева отметила, что за почти два года работы команда фонда стала большой дружной семьей, где нет чужих проблем и горя.

«Мы выполняем очень важную миссию – делаем все для того, чтобы наши герои и их семьи ощущали заботу, внимание, могли реализовать себя в любом деле. В фонде работают 3800 социальных координаторов, из них около 700 человек – матери и жены наших ребят. Некоторые из них потеряли близких, но нашли силы и душевную теплоту, чтобы помогать другим. На встрече присутствуют наши сотрудницы, социальные координаторы филиалов фонда. У каждой из них личная история, наполненная трудностями, испытаниями и героизмом», – сказала она.

В ходе встречи Президент поддержал идею ветерана боевых действий Светланы Гришановой о создании единого стандарта поддержки семей участников СВО. Также обсуждалась дополнительная помощь ветеранам, желающим заниматься предпринимательской деятельностью, включая грантовую поддержку.

В ходе встречи Владимир Путин также пообещал встретиться с детьми сотрудников фонда «Защитники Отечества» в День Победы и пригласил их на парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет на Красной площади в Москве 9 мая 2025 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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