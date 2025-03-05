Общество

Умерла актриса из сериала «Спасатели Малибу» Памела Бах-Хассельхофф

Актриса из популярного американского сериала «Спасатели Малибу» (1991-2000) Памела Бах-Хассельхофф скончалась в Лос-Анджелесе в возрасте 62 лет, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники среди правоохранительных органов.

«Памела Бах-Хассельхофф умерла... Памеле было 62 года», - говорится в публикации на сайте портала.

По данным портала IMDb, Бах-Хассельхофф также снималась в сериалах «Касл-Рок» (2000), «Вайпер» (1998), «Последний рейд» (2003), «Сирены» (1993-1995) и ряде других проектов. Известная по всему миру актриса получила немецкую премию Bravo Otto.

По информации TMZ, правоохранители полагают, что женщина совершила самоубийство. У нее остались две дочери от бывшего мужа, актера Дэвида Хассельхоффа, и внучка.