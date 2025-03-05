Психолог призвала не скандалить на публике при расставании

Расставание – всегда болезненный процесс, особенно если есть понимание, что любовь ушла. Как разорвать отношения с человеком, к которому больше нет нежных чувств, максимально бережно и безболезненно для второй стороны, рассказала психолог Майя Голубева.
Эксперт подчеркнула, что если отношения исчерпали себя, не стоит затягивать с болезненным разговором. Затягивание только усугубляет ситуацию и вызывает еще большую боль. Самое важное - не давать ложных надежд. Даже если партнер говорит, что «все еще может наладиться», это не так, пишет RuNews24.ru.
Майя Голубева отметила, что разговор лучше проводить в спокойной обстановке, когда оба человека спокойны.
Также, по ее словам, важно не придумывать причину расставания и не пытаться манипулировать партнером. И, конечно же, не выносить сор из избы - скандалить публично, а также обсуждать возлюбленного на людях.
«Расставание – это сложно, но это этап на пути к личному счастью. Будьте честны с собой и партнером, проявите уважение и сочувствие, и тогда вы сможете пройти этот период с наименьшими негативными эмоциями», – резюмирует психолог.