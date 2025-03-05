Общество

Психолог призвала не скандалить на публике при расставании

Расставание – всегда болезненный процесс, особенно если есть понимание, что любовь ушла. Как разорвать отношения с человеком, к которому больше нет нежных чувств, максимально бережно и безболезненно для второй стороны, рассказала психолог Майя Голубева.

«Расставание – это не провал, это возможность для обоих партнеров двигаться дальше и строить более счастливые отношения. Важно помнить, что даже если вы больше не любите человека, должен соблюдаться принцип честности», – комментирует психолог.

Эксперт подчеркнула, что если отношения исчерпали себя, не стоит затягивать с болезненным разговором. Затягивание только усугубляет ситуацию и вызывает еще большую боль. Самое важное - не давать ложных надежд. Даже если партнер говорит, что «все еще может наладиться», это не так, пишет RuNews24.ru.

Майя Голубева отметила, что разговор лучше проводить в спокойной обстановке, когда оба человека спокойны.

«Говорите о своих чувствах и потребностях мягко, не обвиняйте уже бывшего возлюбленного в былых ошибках. Вместо «ты меня не понимаешь», скажите: «мне кажется, что мы стали меньше понимать другого друга». Избегайте обобщений, не говорите «Ты всегда…» или «Ты никогда…». Обязательно дайте понять близкому человеку, что вам жаль, что вы причиняете ему боль. Не перебивайте и не обесценивайте человека. Партнер может злиться, плакать, пытаться уговорить вас остаться. Будьте терпеливы и сохраняйте спокойствие», - советует психолог.

Также, по ее словам, важно не придумывать причину расставания и не пытаться манипулировать партнером. И, конечно же, не выносить сор из избы - скандалить публично, а также обсуждать возлюбленного на людях.

«Расставание – это сложно, но это этап на пути к личному счастью. Будьте честны с собой и партнером, проявите уважение и сочувствие, и тогда вы сможете пройти этот период с наименьшими негативными эмоциями», – резюмирует психолог.