Более 150 человек выстроились в огромную восьмерку в Великих Луках. ФОТО

Более 150 человек выстроились в огромную восьмерку к Международному женскому дню в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.
Фото: администрация города Великие Луки
«В Великих Луках прошла уникальная акция, посвященная Международному женскому дню. Более 150 человек выстроились в огромную восьмерку, символизируя единство, уважение и признательность к женщинам, заботу о прекрасной половине человечества», - отметили в администрации.
К участникам акции с приветственным словом обратились глава администрации города Андрей Беляев и директор школы №5 Евгений Цацко, подчеркнув важность этого дня и значение женщин в жизни.
«Такие события напоминают нам о ценности человеческого тепла, доброты и взаимопонимания! Спасибо всем, кто присоединился и сделал этот день незабываемым!» - добавили в администрации Великих Лук.