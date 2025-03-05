Общество

Более 150 человек выстроились в огромную восьмерку в Великих Луках. ФОТО

Более 150 человек выстроились в огромную восьмерку к Международному женскому дню в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото: администрация города Великие Луки

«В Великих Луках прошла уникальная акция, посвященная Международному женскому дню. Более 150 человек выстроились в огромную восьмерку, символизируя единство, уважение и признательность к женщинам, заботу о прекрасной половине человечества», - отметили в администрации.

К участникам акции с приветственным словом обратились глава администрации города Андрей Беляев и директор школы №5 Евгений Цацко, подчеркнув важность этого дня и значение женщин в жизни.

«Такие события напоминают нам о ценности человеческого тепла, доброты и взаимопонимания! Спасибо всем, кто присоединился и сделал этот день незабываемым!» - добавили в администрации Великих Лук.