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Николай Козловский: В Великих Луках живут замечательные женщины

В Великих Луках живут любящие и ответственные женщины. Таким мнением поделился глава города Великие Луки Николай Козловский.

Фото: Николай Козловский

«Дорогие великолучанки! Примите сердечные поздравления с Международным женским днём 8 марта! Этот весенний праздник в нашей стране всегда наполнен яркими красками цветов и улыбок, согрет тёплыми словами и добрыми пожеланиями женщинам. Он отражает искреннее уважение, любовь и признательность, которых достойны представительницы самой прекрасной половины человечества. В Великих Луках живут замечательные женщины – любящие и ответственные матери, достойно воспитывающие детей, умелые хозяйки, создающие уют для родных и близких, заботливые жёны, поддерживающие своих супругов, добросовестные и старательные труженицы, профессионалы высокого уровня, добивающиеся успехов в разных сферах деятельности», - отметил Николай Козловский.

Он добавил, что они своими талантами, трудолюбием и настойчивостью, компетентностью и ответственностью, неравнодушным и внимательным подходом к делу вносят весомый вклад в развитие различных отраслей экономики, социальной сферы, науки, образования, культуры, спорта.

«Посвящая много времени, сил и энергии профессиональной и общественной деятельности, домашним делам, заботе о семье и детях, вы остаётесь женственными и обаятельными, сохраняете душевную теплоту и доброту. Выражаю большую признательность всем великолучанкам, которые трудятся на предприятиях, в организациях и учреждениях нашего города, воспитали и воспитывают своих детей в духе патриотизма и любви к Родине, сохраняют традиционные ценности нашего народа. Со словами особой благодарности обращаюсь к представительницам старшего поколения великолучанок за многолетнюю работу на благо города и страны, вклад в воспитание ответственных граждан России. Отдельное, глубочайшее уважение адресую тем великолучанкам, чьи родные и близкие выполняют задачи специальной военной операции, защищая безопасность страны. Ваша стойкость и сила духа – это лучшая поддержка нашим отважным воинам. Руководство города Великие Луки продолжит оказывать помощь вам и вашим семьям. Дорогие великолучанки! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и исполнения заветных желаний, любви и согласия в семьях, успехов в трудовой и общественной деятельности, благополучия и добра! С праздником!» - подытожил Николай Козловский.