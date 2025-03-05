Общество

Наталья Мельникова: Женщины наполняют мир любовью, заботой и гармонией

Женская половина Псковской области наполняет мир любовью, заботой и гармонией. Таким мнением поделилась сенатор Совета Федерации от Псковской области Наталья Мельникова в своем Telegram-канале.

Фото: Наталья Мельникова / Telegram

«С праздником весны, дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с прекрасным и светлым праздником – Международным женским днем, 8 марта! Этот день олицетворяет собой весну, пробуждение природы и красоту, мудрость и душевное тепло каждой из вас. Вы наполняете мир любовью, заботой и гармонией, являетесь надежной опорой для своих близких, успешно сочетая профессиональные успехи с ролью хранительницы домашнего очага», - отметила сенатор.

Особую благодарность она выразила женщинам Псковской области за их вклад в развитие региона, сохранение его уникальной истории и культуры.

«Ваша энергия, талант и преданность делу помогают делать нашу область лучше и краше. Пусть этот день будет наполнен радостью, вниманием и любовью. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, исполнения самых заветных желаний и всегда оставаться такими же прекрасными и вдохновляющими!», - подытожила Наталья Мельникова.