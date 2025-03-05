Общество

Об опасности выхода на лед, рассказали в МЧС

Под воздействием плюсовых температур и яркого солнца лед на водоемах становится пористым и непрочным, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Выход на такой лед крайне опасен, поскольку человек рискует сразу провалиться в воду. А выбраться обратно очень сложно - края полыньи обламываются и крошатся под тяжестью тела.

«За сегодняшний день пожарные и спасатели областной службы спасения многократно реагировали на сообщения о тонущих людях. К сожалению, легкомыслие и беспечность стали причинами гибели трёх человек», - отметили в МЧС.

МЧС города Псков настоятельно рекомендует отложить подледный лов до следующего сезона и не допускать выхода детей на лед.

«Ваша безопасность - ваша ответственность! В случае, если ты стал свидетелем происшествия или нахождения детей на льду водоема, позвони в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"», - добавили в МЧС