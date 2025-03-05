Общество

Праздничный концерт состоялся в новоржевской деревне Жадрицы

Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню состоялся в новоржевской деревне Жадрицы, сообщается в Telegram-канале главы Новоржевского района Любови Трифоновой.

«Побывала на праздничной концертной программе в деревне Жадрицы. Получила заряд бодрости и отличного настроения. Не перестаю удивляться ярким талантам, неиссякаемому творчеству наших земляков. Фейерверком ярких музыкальных номеров удивили жителей молодые звездочки и всем уже известные и любимые артисты-земляки. Произнесу слова одного музыкального сегодняшнего номера:."...Там, где родился, там и пригодился! Не бывает краше, родины нашей!!!... ". Спасибо за ваш труд на благо родной земли новоржевской! С праздником, милые женщины! Добра, тепла, нежности, благополучия, семейного уюта и мирного неба!», - отметила Любовь Трифонова.

Напомним, что сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день.