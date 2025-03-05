Общество

Всемирный день диджея отмечают 10 марта

Всемирный день диджея - это скорее не официальный праздник, а значимая благотворительная кампания, которая проводится с 2002 года от имени Международной клубной индустрии. Каждый год по всему миру проводится неделя благотворительных акций в поддержку детских организаций, а кульминацией является 9 марта — Всемирный день диджея.

Первоначально инициаторами мероприятия выступили фонд World DJ Fund и организация Nordoff Robbins Music Therapy, которая использует музыку для лечения детей и взрослых. Традиционно вся прибыль, полученная диджеями, клубами и радиостанциями в этот день, направляется в различные международные детские фонды и учреждения.

На протяжении нескольких лет ежегодную традицию DJ-благотворительности поддерживают известные средства массовой информации и звёзды мировой танцевальной сцены.

Слово «диджей» является аббревиатурой от английского DJ (иногда встречается написание deejay) — disc jockey (диск-жокей) — и определяет профессию человека, который выбирает и проигрывает для аудитории записанную музыку. Первоначально под диском (disk) подразумевали пластинки, но в настоящее время чаще используются компакт-диски. А появление цифрового оборудования значительно упростило написание музыки, поэтому, взяв на вооружение профессиональные цифровые контроллеры и специализированные программы, диджеи создают и электронную музыку. В связи с этим сегодня понятие disc jockey предполагает все виды музыкального воспроизведения, не зависящего от источника музыки, пишет calend.ru.

Различают несколько типов диджеев. Радио-диджеи представляют и проигрывают музыку, которая передаётся по каналам радиовещания AM, FM, коротковолновым, цифровым или каналам радиостанций интернета.

Клубные диджеи выбирают и проигрывают музыку в барах, ночных клубах, на дискотеках и даже на стадионах. Мобильные диск-жокеи путешествуют с портативными звуковыми системами и представляют музыку на различных мероприятиях.