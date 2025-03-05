В России появится День архитектора

В первый понедельник июля будет отмечаться новый профессиональный праздник – День архитектора. Михаил Мишустин подписал постановление о его закреплении в календаре, сообщили в официальном Telegram-канале правительства РФ.
Фото: Правительство России / Telegram-канал
«Установление профессионального праздника будет способствовать повышению престижа профессии», - отметили в правительстве.
Инициаторами учреждения нового праздника стали Союз архитекторов России и Минстрой. Это предложение поддержали Российский союз промышленников и предпринимателей и Российская академия наук.