Общество

В России появится День архитектора

В первый понедельник июля будет отмечаться новый профессиональный праздник – День архитектора. Михаил Мишустин подписал постановление о его закреплении в календаре, сообщили в официальном Telegram-канале правительства РФ.

Фото: Правительство России / Telegram-канал

«Установление профессионального праздника будет способствовать повышению престижа профессии», - отметили в правительстве.

Инициаторами учреждения нового праздника стали Союз архитекторов России и Минстрой. Это предложение поддержали Российский союз промышленников и предпринимателей и Российская академия наук.