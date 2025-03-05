Общество

Псковские росгвардейцы поздравили вдову ветерана войск правопорядка с Международным женским днём

В Пскове росгвардейцы поздравили с Международным женским днём Полину Каленину, вдову ветерана Великой Отечественной войны и войск правопорядка Петра Заруцкого, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Офицеры добрыми словами вспомнили Петра Яковлевича, который охранял покой граждан и всегда был примером для молодых военнослужащих.

В завершение разговора росгвардейцы поздравили Полину Федоровну с праздниками, пожелали крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни, всего наилучшего и вручили подарок.