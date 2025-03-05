Общество

Улицу в честь партизанки Анастасии Дроздовой предложили назвать в Великих Луках

В Великих Луках обсуждается общественная инициатива назвать одну из городских улиц в честь 18-летней партизанки Анастасии Дроздовой — первой, кто повторил подвиг Ивана Сусанина в годы Великой Отечественной войны, сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram-канал

Идея была предложена в ходе круглого стола, посвященного 80-летию Победы и Году защитника Отечества. Андрей Козловский отметил, что участники встречи поддержали инициативу, отметив важность увековечения памяти юной героини.

С началом войны Анастасия Дроздова вступила в местный истребительный отряд, который занимался выявлением и обезвреживанием вражеских диверсантов. Когда район оказался под оккупацией, девушка примкнула к партизанскому движению, выполняя разведывательные задания во вражеском тылу.

В октябре 1941 года фашистские войска развернули крупную карательную операцию в Костровских лесах, пытаясь уничтожить партизанские отряды. Немцы потребовали, чтобы Анастасия Дроздовва показала путь к базе сопротивления на хуторе Быково. Зная, что предательство погубит товарищей, девушка, как когда-то Иван Сусанин, увела немцев в противоположном направлении.

Трое суток фашисты подвергали Анастасию Дроздову и её отца пыткам, но не добились признания. Вскоре их расстреляли у деревни Веселево.

О поступке девушки стало известно благодаря военному корреспонденту Евгению Юнге, который зафиксировал трагические события в акте от 11 марта 1942 года.

«Инициатива о присвоении улице имени героини подчеркивает важность сохранения исторической памяти о тех, кто ценой собственной жизни защищал Родину», - заключил депутат.