Общество

Соединение Луны и Марса запечатлил псковских фотограф

Соединение Луны и Марса запечатлил псковских фотограф на Завеличье недалеко от скейтпарка на улице Никольская в ночь на 9 марта. Снимки опубликованы в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Петр Митрофанов / «АстроПсков»

«Данное явление происходит ежемесячно, но минимальное угловое расстояние между Луной и планетой всегда различное. В прошлом месяце, а именно 9 февраля в Пскове оно было еще меньше, порядка 2 угловых минут ( а этой ночью - около 0.4 градуса)», - рассказал автор фотографий Петр Митрофанов.

Ранее в эту ночь фотограф также сделал снимок полярного сияния.