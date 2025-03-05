Общество

День работника архивов отмечают в России 10 марта

10 марта в России отмечается День архивов — неофициальный профессиональный праздник работников архивной службы.

Этот праздник был учреждён Решением коллегии Федеральной архивной службы РФ 5 марта 2003 года. Дата связана с историческим событием — подписанием первого государственного акта в России «Генеральный регламент или Устав» Петром I 28 февраля (10 марта по новому стилю) 1720 года.

Этот документ определил основы организации государственного управления и ввёл во всех государственных органах власти архивы и должность актуариуса (архивариуса), который должен был «письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать».

Реформы Петра I положили начало деятельности Государственной архивной службы России, которая призвана сохранить документальное наследие страны. Архивы содержат сведения, необходимые для обеспечения государственного суверенитета и национальной безопасности России, её внешнеполитической деятельности, эффективного функционирования всех государственных структур, развития отечественной науки и культуры.

Архивы непрерывно пополняются, отражая материальную и духовную жизнь общества. Они имеют бесценное историческое, научное, социальное, политическое, экономическое и культурное значение.

Подготовка специалистов архивного дела началась в 1878 году в Петербургском археологическом институте. В 1918 году было создано Главное управление архивным делом на основании Декрета СНК РСФСР «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР».

В настоящее время функции по управлению архивным делом осуществляет Федеральное архивное агентство РФ (Росархив) — федеральный орган исполнительной власти, который находится в ведении Президента Российской Федерации. Росархиву подчиняются 16 федеральных государственных архивов, Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) и обслуживающая организаци, пишет calend.ru.

19 федеральным органам исполнительной власти и организациям предоставлено право депозитарного хранения документов Росархива, находящихся в федеральной собственности.

Государственные архивы и центры хранения документации обеспечивают сохранение, пополнение и использование документов Архивного фонда РФ.

Архивный фонд Российской Федерации насчитывает более 610 млн единиц хранения на различных носителях, самые ранние из которых датируются XI веком. Длина полок, на которых расположены архивные документы, составляет 8,5 тысяч километров.

Объём архивных документов Архивного фонда РФ, хранящихся в государственных и муниципальных архивах, увеличивается примерно на 1,7 млн единиц хранения каждый год.

Архивы играют важную роль в укреплении федерализма, формировании гражданского общества, становлении правового государства, предотвращении конфликтов и формировании демократического имиджа России на международной арене. Кроме того, архивы способствуют воспитанию россиян в духе гражданственности, патриотизма и толерантности.