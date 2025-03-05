Роскомнадзор: Более 24 млн записей о россиянах «утекло» с начала года

В 2024 году ведомство выявило 135 фактов утечек персональных данных, содержащих более 710 млн записей. Наибольшее количество утечек зафиксировано у компаний, работающих в сфере торговли и оказания услуг.
Роскомнадзор с начала года выявил 19 фактов утечек персональных данных, в открытый доступ попало более 24 млн записей о россиянах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как уточнили в пресс-службе, по данным фактам составлено 5 протоколов об административном правонарушении.
В конце февраля в Роскомнадзоре сообщали о выявленных в январе 10 фактах утечек персональных данных, в открытый доступ тогда попало почти 7 млн записей о россиянах, пишет ТАСС.
В 2024 году ведомство выявило 135 фактов утечек персональных данных, содержащих более 710 млн записей. Наибольшее количество утечек зафиксировано у компаний, работающих в сфере торговли и оказания услуг.