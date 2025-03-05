Общество

Роскомнадзор: Более 24 млн записей о россиянах «утекло» с начала года

Роскомнадзор с начала года выявил 19 фактов утечек персональных данных, в открытый доступ попало более 24 млн записей о россиянах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«За январь-февраль 2025 года Роскомнадзор зафиксировал 19 фактов распространения в интернете баз данных, содержащих более 24 млн записей», - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе, по данным фактам составлено 5 протоколов об административном правонарушении.

В конце февраля в Роскомнадзоре сообщали о выявленных в январе 10 фактах утечек персональных данных, в открытый доступ тогда попало почти 7 млн записей о россиянах, пишет ТАСС.