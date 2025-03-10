«Постскриптум»: Что может приблизить мир? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 10 марта. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы:
- Госдума приняла закон о МСУ: два уровня власти имеют право быть.
- Теперь и утром: с 17 марта возобновятся утренние рейсы «Псков-Москва».
- Минус первый вице-губернатор: Денис Салий покинул свой пост.
- Парк Героев возведут в Пскове на месте бывшего фашистского концлагеря «Шталаг-372».
- Что может приблизить мир на Украине - дальнейшая эскалация конфликта или снижение интенсивности боевых действий? Комментарий политического обозревателя, главного редактора ПЛН Александра Савенко.