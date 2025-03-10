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Общество

«Постскриптум»: Что может приблизить мир? ВИДЕО

10.03.2025 17:44|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 10 марта. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.

Основные темы программы:

  • Госдума приняла закон о МСУ: два уровня власти имеют право быть.
  • Теперь и утром: с 17 марта возобновятся утренние рейсы «Псков-Москва».
  • Минус первый вице-губернатор: Денис Салий покинул свой пост.
  • Парк Героев возведут в Пскове на месте бывшего фашистского концлагеря «Шталаг-372».
  • Что может приблизить мир на Украине - дальнейшая эскалация конфликта или снижение интенсивности боевых действий? Комментарий политического обозревателя, главного редактора ПЛН Александра Савенко.
Источник: Псковская Лента Новостей
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