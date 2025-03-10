Общество

Роспотребнадзор в Псковской области открыл «горячую линию» ко Всемирному дню прав потребителей

Управление Роспотребнадзора по Псковской области участвует во всероссийской «горячей линии», приуроченной ко Всемирному дню прав потребителей, который ежегодно отмечают 15 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

С 10 по 21 марта специалисты ведомства будут предоставлять консультации гражданам по вопросам защиты прав потребителей.

Номера телефонов, по которым проходят консультации в рамках «горячей линии»:

В Пскове, Псковском, Гдовском, Стругокрасненском, Плюсском, Порховском, Дновском районах: т. (8112) 62-24-77, (8112) 62-25-03;

в Великих Луках, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах: т. (81153) 7-70-96, (81153) 3-72-01;

в Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах: т. (81151) 2-54-02, (81138) 2-24-23;

в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах: т. 8(81152) 3-20-07.

На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43. Звонок бесплатный.

В рамках «горячей линии» граждане смогут получить помощь в оформлении претензий к организациям, узнать о федеральном законе «О защите прав потребителей» и особенностях проведения надзорных мероприятий в условиях риск-ориентированного подхода.

Граждане также имеют возможность обратиться в управление Роспотребнадзора по Псковской области по любым вопросам, связанным с защитой прав потребителей. Специальный раздел для приема обращений функционирует на сайте управления.