Общество

Количество мошенничеств сократилось в Островском районе

Одним из ключевых вопросов в повестке дня 35-й сессии Собрания депутатов Островского района стал отчёт о результатах работы ОМВД России по району за 2024 год, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

С докладом выступил врио начальника ОМВД России по Островскому району подполковник полиции Николай Кривошей.

Он сообщил, что в отчётном периоде произошло сокращение числа имущественных преступлений, а именно краж чужого имущества более чем на 30%.

В результате проводимой профилактической работы сократилось и количество мошенничеств. Раскрыты все тяжкие преступления против личности. Однако снизилась, по сравнению с результатами прошлого периода, раскрываемость преступлений превентивной направленности. Также, несмотря на проводимую работу, её эффективность по возмещению материального ущерба по оконченным уголовным делам недостаточна.

По линии обеспечения безопасности дорожного движения увеличилось количество ДТП, в которых погибло 6 человек, 85 человек получили ранения различной степени тяжести.

«Тревожный факт - по линии несовершеннолетних в анализируемом периоде на территории муниципалитета зафиксирован рост правонарушений, совершенных подростками», - отметил Дмитрий Быстров.

Николай Кривошей отметил большой вклад в охрану общественного порядка и общественной безопасности добровольной народной дружины «Острович», представители которой были отмечены правительством Псковской области при проведении конкурса «Лучший дружинник».

Заместитель главы администрации Островского района Лариса Иванова доложила о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, состояние работы с неблагополучными семьями в Островском районе в минувшем году и обозначила планы на текущий период.