Общество

Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 200-летия Салтыкова-Щедрина

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 200-летия со дня рождения писателя Михаила Салтыкова-Щедрина, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Учитывая выдающийся вклад М. Е. Салтыкова-Щедрина в отечественную культуру и в связи с исполняющимся в 2026 году 200-летием со дня его рождения, постановляю: 1. Принять предложение правительства РФ о праздновании в 2026 году 200-летия со дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина», - говорится в документе.

Путин поручил правительства в трехмесячный срок образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий, пишет РИА Новости. Кроме того, региональным властям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 200-летия со дня рождения Салтыкова-Щедрина.