Общество

Школа сахарного диабета открылась в Пушкинских Горах

Школа сахарного диабета начала работать в Пушкиногорском филиале Островской межрайонной больницы, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Занятия проходят в формате онлайн, что позволяет сделать обучение доступным для всех желающих. Проводит занятия врач-эндокринолог Островской межрайонной больницы Ольга Соловьева.

Место проведения занятий: актовый зал, корпус стационара на 3 этаже по адресу: Пушкинские Горы, улица Ленина, 41.

За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 8 (81146) 213-61. Школы сахарного диабета создаются и оснащаются в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом».