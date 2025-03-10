Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 ЛЕТ
Господин Рейтингомер
Снять проклятие
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Билеты на предпоказ фильма «Ждун»
Как отправить ребенка в летний лагерь
Эхо несостоявшегося теракта
самозапрет на получение кредита
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
«Лёгкая кухня» Классические блины
Свет и драматизм: выставка «Крепость»
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
 
 
 
ещё Общество 10.03.2025 13:140 Борис Елкин призвал проголосовать за кошку Машу в конкурсе «Хвостатый хранитель 2.0» 11.03.2025 10:550 Отряду «Дружина» удалось предотвратить выход на лед 10 псковских рыбаков 11.03.2025 10:381 Более 124 тысяч пассажиров перевезла псковская «Ласточка» с начала года 11.03.2025 10:170 Школа сахарного диабета открылась в Пушкинских Горах 11.03.2025 10:100 В РФ могут признать дату окончания Ленинградской битвы днем воинской славы 11.03.2025 09:390 Музейное кафе «Блинная» в Изборске закроют до 13 марта
 
 
 
Самое популярное 04.03.2025 18:224 Первый вице-губернатор Денис Салий оставил должность 05.03.2025 09:290 Устроивший стрельбу в Санкт-Петербурге пскович был найден мертвым 04.03.2025 14:083 Борис Елкин: Несколько единиц техники утопили во время ремонта коллектора на улице Западной 10.03.2025 10:211 Убийц лидера ОПГ «Ташкентские» поймали спустя 16 лет в Псковской области 09.03.2025 18:101 Восемь человек утонули в Псковской области за выходные
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Школа сахарного диабета открылась в Пушкинских Горах

11.03.2025 10:17|ПсковКомментариев: 0

Школа сахарного диабета начала работать в Пушкиногорском филиале Островской межрайонной больницы, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.

 

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Занятия проходят в формате онлайн, что позволяет сделать обучение доступным для всех желающих. Проводит занятия врач-эндокринолог Островской межрайонной больницы Ольга Соловьева.

Место проведения занятий: актовый зал, корпус стационара на 3 этаже по адресу: Пушкинские Горы, улица Ленина, 41.

За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 8 (81146) 213-61. Школы сахарного диабета создаются и оснащаются в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли ввести более жесткие меры по борьбе с рыбаками, выходящими на хрупкий лед?
В опросе приняло участие 51 человек
11.03.2025, 11:230 «Адская трасса»: жители Плюсского округа жалуются на разбитую дорогу 11.03.2025, 11:160 Движение грузовиков ограничат в Новосокольническом районе до 15 апреля 11.03.2025, 11:100 Весеннюю пробежку проведут на берегу реки Великой в Пскове 11.03.2025, 11:080 «Кузница»: Покупатель всегда прав?
11.03.2025, 10:550 Отряду «Дружина» удалось предотвратить выход на лед 10 псковских рыбаков 11.03.2025, 10:470 Суд наложил арест почти на 20 млн рублей великолукской компании ООО «Слактис» 11.03.2025, 10:381 Более 124 тысяч пассажиров перевезла псковская «Ласточка» с начала года 11.03.2025, 10:270 Подозреваемую в краже продуктов задержали в псковском гипермаркете
11.03.2025, 10:170 Школа сахарного диабета открылась в Пушкинских Горах 11.03.2025, 10:100 В РФ могут признать дату окончания Ленинградской битвы днем воинской славы 11.03.2025, 09:550 «Беседка»: Подготовка 51-го Фестиваля русской музыки в Пскове 11.03.2025, 09:530 Подозреваемый в покушении на убийство трех человек 23 года назад найден в Псковской области
11.03.2025, 09:450 Автомобиль «Славута» горел в опочецкой деревне Песчивка 11.03.2025, 09:390 Музейное кафе «Блинная» в Изборске закроют до 13 марта 11.03.2025, 09:300 Да будет свет: по новым тарифам и диапазонам 11.03.2025, 09:150 Минобрнауки поддержало более 9 тысяч студентов с детьми в 2024 году
11.03.2025, 09:000 Воспитаники «Бригантины» завоевали 19 медалей на соревнованиях по спортивной аэробике в Пскове 11.03.2025, 08:400 Более половины МСП хочет отказаться от инвестиций в 2025 году 11.03.2025, 08:280 Горячую воду временно отключили в 12 домах на улице Звездная в Пскове 11.03.2025, 08:200 В Госдуме обсуждают необходимость введения единого тарифа на проезд с детьми в такси
11.03.2025, 08:000 Клуб «Сфитнес» приглашает псковичек в проект для похудения 11.03.2025, 07:300 Продажи iPhone в России упали в 1,5 раза 11.03.2025, 07:000 День работника органов наркоконтроля России празднуют 11 марта 10.03.2025, 22:300 Женщина попала в больницу в Пскове 8 марта из-за молодого водителя
10.03.2025, 22:000 Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 200-летия Салтыкова-Щедрина 10.03.2025, 21:400 Правительство не поддержало идею продажи алкоголя только по записи из Госуслуг 10.03.2025, 21:200 Объявлен набор волонтёров для участия во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства 10.03.2025, 21:000 Псковский автолюбитель оплатил 74 штрафа после применения принудительных мер
10.03.2025, 20:400 В Пскове женщина на «Фольксвагене» «отправила» пешехода в детскую областную больницу 10.03.2025, 20:350 Количество мошенничеств сократилось в Островском районе 10.03.2025, 20:210 10 рыбаков утонули в Псковской области за три дня 10.03.2025, 19:531 Абдулазиз Шихабидов назначен на должность командира 76-й дивизии
10.03.2025, 19:430 На всех водоемах Псковской области действует запрет выхода на лед - МЧС 10.03.2025, 19:200 Второй выпуск проекта АНО «Сила юности» - «Потягнем за Отечество!» посвящен князю Довмонту 10.03.2025, 18:570 Тела четырех рыбаков обнаружили в водоемах Невельского и Бежаницкого округов 10.03.2025, 18:500 Стартовал второй поток псковского чемпионата «Профессионалы»
10.03.2025, 18:300 Спортсмены завоевали медали на соревнованиях по спортивной аэробике «Древний Псков» 10.03.2025, 18:120 От Рюрика до Мусоргского 10.03.2025, 18:113 Продажи новых автомобилей в России рухнули до минимума с 2015 года 10.03.2025, 18:093 Рейтингомер: Бабинингейт, отставка вице-губернатора и депутат с пистолетом
10.03.2025, 17:560 Гидрофобизацию стен провели в Псково-Печерском монастыре 10.03.2025, 17:440 «Постскриптум»: Что может приблизить мир? ВИДЕО 10.03.2025, 17:330 Роспотребнадзор в Псковской области открыл «горячую линию» ко Всемирному дню прав потребителей 10.03.2025, 17:290 Иван Горовский назначен на должность Невельского межрайонного прокурора
10.03.2025, 17:161 Большинству респондентов ПЛН оказалось безразлично возвращение в РФ западных брендов 10.03.2025, 17:030 Начальницу одного из псковских отделений «Почты России» подозревают в присвоении 200 тысяч рублей 10.03.2025, 16:580 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 10 марта 10.03.2025, 16:480 Дело об оплате покупок билетами «Банка приколов» в Пскове закрыли после раскаяния
10.03.2025, 16:460 Сборная России сыграет с Гренадой 19 марта 10.03.2025, 16:450 «Горводоканал» вышел на финальный отрезок работ на улице Максима Горького в Пскове 10.03.2025, 16:330 Mitsubishi опрокинулся в Дновском районе 10.03.2025, 16:311 Кастинг актёров для участия в фестивале патриотической постановки пройдёт в Пскове 11 марта
10.03.2025, 15:542 «ГорДозор»: Даешь дороги псковичам. ВИДЕО 10.03.2025, 15:530 Выставка архивных документов «Есть улицы...» открылась в Великих Луках 10.03.2025, 15:450 Фестиваль русской музыки в Пскове откроют артисты проекта Zventa Sventana и оркестра Персимфанс 10.03.2025, 15:370 Как псковские политики поздравили женщин c 8 марта
10.03.2025, 15:320 Противопожарная тренировка прошла в Псковском филиале Университета ФСИН 10.03.2025, 15:290 До +14 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 11 марта 10.03.2025, 15:170 Четырех бывших мигрантов в Пскове после проверки доставили в военкомат 10.03.2025, 15:130 В России могут вырасти штрафы за перевозку детей без автокресел
10.03.2025, 15:060 Аграриям в Псковской области напомнили сроки предоставления декларации за прошлый год  10.03.2025, 14:520 Псковички победили на турнире по гимнастике и пилонному спорту в Москве 10.03.2025, 14:440 На трех автодорогах в Псковской области появятся новые посты весогабаритного контроля с метеостанцией 10.03.2025, 14:410 Нетрезвый водитель ВАЗа попался новосокольническим полицейским в праздник
10.03.2025, 14:290 «Железные люди»: Дайвер Роман Спицын о тайнах глубин. ВИДЕО 10.03.2025, 14:280 В ходе операции «Лидер» псковская полиция выявила 10 несовершеннолетних нарушителей 10.03.2025, 14:242 Фотофакт: Стихийная свалка показалась из-под снега на улице Вокзальной в Пскове 10.03.2025, 14:170 Налоговый вычет за лечение увеличили почти до 20 тысяч рублей
10.03.2025, 14:110 Предпринимателя в Печорах оштрафовали за продажу детских рюкзаков с нацистской символикой 10.03.2025, 13:540 Железнодорожный переезд на улице Привокзальной в Великих Луках закроют с 12 марта 10.03.2025, 13:510 Умер сыгравший в «Гарри Поттере» Саймон Фишер-Бекер 10.03.2025, 13:500 Дайвер рассказал о находках из реки Великой в Пскове
10.03.2025, 13:343 Кого не пустят в Псковский кремль 10.03.2025, 13:330 Петербургские бабушки споют традиционные псковские песни в библиотеке для незрячих 10.03.2025, 13:300 Псковичей приглашают к участию в проекте «Связь поколений» к 80-й годовщине Победы 10.03.2025, 13:140 Борис Елкин призвал проголосовать за кошку Машу в конкурсе «Хвостатый хранитель 2.0»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru