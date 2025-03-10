Общество

Псковский словарь T2: петабайты, улитки и кибергигиена

По оценкам компании T2, за прошлый год жители Псковской области скачали объем трафика, эквивалентный 20 миллионам фильмов. Благодаря активному расширению инфраструктуры и увеличению емкости сети в областных центрах и небольших населенных пунктах цифровая активность псковичей выросла на 22%.

Директор псковского филиала T2 Сергей Мартынов назвал слова, наиболее ярко характеризующие работу оператора в 2024 году.

Сергей Мартынов, директор Псковского филиала T2

Big Data

Оператор связи накапливает огромные массивы обезличенной информации о своих абонентах. С помощью «больших данных» (Big Data) компания оптимизирует работу сети при пиковых нагрузках и планирует ее развитие. При установке базовых станций важно не просто учитывать расположение объектов, но также отслеживать передвижение абонентов между ними и на основе маршрутов объединять в «геоюнит». Такой «геоюнит» базируется на территории «обитания» абонента и не всегда привязан к административным границам. Так оператор видит, где связь наиболее востребована. Это позволяет избежать «коврового» строительства и удовлетворить точечный запрос жителей. Кроме того, анализ цифрового поведения клиентов дает возможность предлагать бизнесу эффективные инструменты для развития и масштабирования – например, сервис таргетированных SMS-рассылок для поиска клиентов или сотрудников.

Голос

Трафик в сетях 4G постоянно увеличивается, а, значит, оставаться без подключения к интернету даже на время разговора уже невозможно. Компания T2 развернула на всей территории региона технологию Voice over LTE (VoLTE) – она позволяет оставаться в сети во время звонка и обеспечивает мгновенное соединение с собеседником. Звук передается кристально чистым, без помех и фоновых шумов. При этом расходуются гигабайты, а не минуты. С момента внедрения сервиса голосовой трафик 4G в Псковской области вырос на 50%

Кибербезопасность

Фото здесь и далее: T2

В партнерстве с правительством Псковской области оператор запустил социально-образовательный проект «Цифровое просвещение», направленный на повышение цифровой грамотности и кибергигиены школьников и их родителей. Он включает цикл интерактивных лекций по основам этичного и безопасного поведения в цифровой среде и реализуется на всей территории СЗФО. Первый урок состоялся на площадке детского технопарка «Кванториум», его провели начальник Управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов и директор Псковского филиала Т2 Сергей Мартынов. Ребята узнали базовые принципы безопасности, разобрали примеры популярных мошеннических схем, рассмотрели, как злоумышленники могут использовать полученную информацию и поговорили о механизмах защиты данных.

Петабайты

Т2 подсчитала годовой трафик на всей территории региона: он составил более 50 миллионов гигабайт или 50 петабайт. Самыми «качающими» оказались базовые станции в Пскове, Новосокольниках, Дне, Порхове и Опочке. Исследование провели также на территории 38 малых населенных пунктов с населением от 100 до 500 человек, которые компания обеспечила голосовой связью и мобильным интернетом. Самыми активными стали жители деревни Бельское-Устье Порховского района: они использовали 56 тысяч Гб. На втором месте деревня Дубровы Новоржевского района – 52 тысячи Гб. Замыкает тройку деревня Ротово Печорского района – 50 тысяч Гб. Оператор оценил и голосовую активность в небольших поселениях Псковской области. В общей сложности сельчане региона общались более 13 000 минут. В топ-3 самых разговорчивых вошли деревни Ротово, Бор и Загорье.

Ребрендинг

В сентябре компания Tele2 стала T2, сменив не только бренд, но и название. Теперь оно отражает динамику и темп жизни современного человека, который стремится к упрощению там, где это возможно и пользуется цифровыми сервисами, чтобы освободить ресурсы для важных задач. Рекламная кампания под слоганом «Другие правила. Новый уровень» прокатилась по всей стране, став одной из самых успешных и громких в истории телекома. Новая эстетика символизирует технологичный характер мобильного оператора и его амбициозную цель – стать номером один на рынке мобильной связи в России.

Скорость

Цифровые привычки псковичей диктуют необходимость быть онлайн везде и всюду: дома, на работе, в дороге и на отдыхе. В 2024-м компания провела масштабную модернизацию сети, перераспределив частоты в самый востребованный стандарт 4G. Базовые станции теперь могут одновременно обслуживать больше абонентов и раздавать им более быстрый интернет даже в часы пиковых нагрузок. Передача данных в Пскове ускорилась на 14%, в Великих Луках – на 50 %, Новосокольниках – 21%, в Острове – на 31%, в Опочке – на 12%, в Невеле – на 34%, в Печорах – на 42%. В среднем по региону скорости выросли на 40 %.

Улитки

В 2024-м T2 обеспечила связью и мобильным интернетом деревню Опухлики Невельского района. Здесь находится уникальный гастрономический и туристический объект: ферма «Золотая улитка», где выращивают, собирают и перерабатывают знаменитых эскарго – символ французской кухни. На ферме можно не только попробовать деликатесы от шефа-эскарготье, но и услышать от него рассказ о жизни этих уникальных животных, о традициях и секретах их переработки и приготовления.

Экосистемность

Компания расширила мультиподписку MiXX, объединившую более десяти востребованных цифровых продуктов: три онлайн-кинотеатра, «Яндекс Плюс», «Ozon Премиум», антивирусы «Лаборатории Касперского» и многое другое. MiХХ доступен не только абонентам T2, но и клиентам других операторов. Стоимость от 300 рублей позволяет существенно сэкономить – по отдельности все сервисы обошлись бы в 3675 рублей. В 2024-м подписку активировал каждый пятый житель Псковской области.

«Для нашего филиала 2024-й год стал настоящим прорывом: нам удалось заявить о новых лидерских стремлениях через новый бренд, укрепить позиции на рынке по всем ключевым показателям и вывести качество сети в Псковской области на новый уровень. Это был сложный масштабный проект, в реализацию которого была вовлечена вся команда. Мы сфокусировались на ключевых аспектах: качество, комфорт и безопасность для абонентов, как в технологиях, так и в продукте. Тот фундамент, который мы заложили, стал надёжной основой для дальнейшего роста в 2025-м. На волне цифровизации продолжаем активно развивать свою инфраструктуру и совершенствовать клиентский сервис», — сказал директор Псковского филиала T2 Сергей Мартынов.

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