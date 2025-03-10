Общество

Директор отряда «Дружина»: Рыбаки по-разному реагируют на призыв не выходить на хрупкий лёд

Отряду «Дружина» с субботы от выхода на лед удалось отговорить около 50 рыбаков, сообщил директор организации «Отряд содействия обороне и безопасности "Дружина"» Михаил Герасимов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Активно работаем сейчас в Псковском районе, Великолукском и Невельском. Там, где озера. Вообще команда дана руководителям всех филиалов, чтобы они мониторили, объезжали. Людей у нас немного, работает девять филиалов», – отметил Михаил Герасимов.

Рыбаки не всегда готовы прислушиваться к советам дружинников, но есть и те, кто задумывается о последствиях.

«Рыбаки на нашу работу реагируют по-разному. Кто-то просит не мешать, а кто-то с пониманием - разворачивается и уходит. Работу ведем с субботы. Навскидку, человек 50 удалось вернуть. В основном, беседами», – поделился директор организации «Отряд содействия обороне и безопасности "Дружина"».

Бороться с весенними рыбаками можно только убеждениями и беседами, считает Михаил Герасимов, так как законодательством Российской Федерации другие методы борьбы с опасным поведением любителей зимней рыбалки пока что не предусмотрены.

Напомним, на сайте Псковской Ленты Новостей проходит опрос на тему: Надо ли ввести более жесткие меры по борьбе с рыбаками, выходящими на хрупкий лед?