Общество

Как не ошибиться при покупке онлайн, объяснили псковичам в Роспотребнадзоре

Как не ошибиться при покупке товаров онлайн, рассказала начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Псковской области Ольга Кольцова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Перед покупкой будьте внимательны и бдительны. Если вы решили сделать какую-то покупку в онлайн-маркете, обратите внимание на то, что карточка товара должна быть полностью заполнена и должна быть информация о продавце», - сказала Ольга Кольцова.

Гостья студии также отметила, что если в интернет-магазине на товар установлена необоснованно низкая цена, то это должно вызвать вопросы у покупателя. «Лучше приобрести данный товар у другого продавца или поискать отзывы на сторонних ресурсах», - пояснила она.

Также Ольга Кольцова напомнила, что если товар приобретен онлайн, то его можно вернуть в течение 7 дней, если оффлайн - в течение 14 дней.