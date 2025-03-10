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Никого не забыть: Виктор Антонов рассказал о подготовке второй части «Летописи псковской медицины»

«Всё дальше от нас годы Великой Отечественной войны, все меньше в нашей жизни остаётся людей, которые прошли через военные испытания. И тем больше желания вспомнить тех, кто принёс нам Победу», - написал в предисловии к «Летописи псковской медицины» её создатель, депутат Псковского областного Собрания, заслуженный врач Российской Федерации Виктор Антонов. Он возглавлял Псковскую областную больницу на протяжении 22 лет и собрал в одном издании имена 58 фронтовиков, работавших в медицинском учреждении в послевоенные годы. Книга вышла в свет в 2022-м году, в настоящее время ведётся подготовка второй части, посвящённой сотрудникам великолукских лечебных учреждений.

Обозреватель Псковской Ленты Новостей пообщалась с автором и узнала, кто ему помогает собирать материал, какие источники при этом используются, и кому в первую очередь нужно знать имена героев.

Фото со страниц первого издания книги «Летопись псковской медицины»

- Виктор Васильевич, ранее вы рассказывали, что идея собрать в одном издании имена медицинских работников и других сотрудников областной больницы, переживших Великую Отечественную войну, появилась во время подготовки книги «Солдаты Победы» - вы и сейчас работаете в составе общественной редакционной коллегии.

- Всё верно. Книга «Летопись псковской медицины» о медиках-фронтовиках писалась в течение двух лет, но задумана была давно. На фронтах ведь воевали не только лётчики и сапёры, но и те, кого называют «людьми в белых халатах»: врачи, фельдшеры, медсестры, санитары, водители и многие другие люди. Все они внесли колоссальный вклад в Победу. Несколько лет я работал с архивами больницы, областного военкомата, с семейными архивами коллег, искал информацию в интернете, изучал документы о сотрудниках, которые принимали участие в Великой Отечественной войне в составе действующей армии, военных госпиталях, партизанских формированиях. В «Летописи» собраны все люди, которые отвоевали и после пришли работать в областную больницу. Хирурги, терапевты, медсестры и многие другие, даже сантехник один нашелся - с 12 лет был партизаном, получил медаль «За отвагу». Это книга биографического плана, где кратко описан боевой и дальнейший пути, перечислены награды медицинских работников, приведены найденные документы, в том числе, наградные, фотографии.

- Тираж первой части «Летописи псковской медицины» составил 500 экземпляров, куда они были направлены? Где-то можно почитать при желании?

- Издания были переданы в библиотеки Пскова, в некоторых районах тоже есть. На презентации также раздавали собравшимся, небольшой запас остался у меня.

- «Летопись псковской медицины» стала победителем областного конкурса на лучшую книгоиздательскую продукцию «Псковская книга-2022». Сборник о медиках-фронтовиках отмечен в дополнительной номинации «Книга года» - это довольно высокая оценка, наверное, было неожиданно?

- Конечно, было неожиданно. Идея этой книги возникла, можно сказать, случайно. Изначально я собирал материал и писал в большей степени для себя. Думал, друзьям, коллегам покажу. Я указан как автор-составитель, но по профессии-то я хирург, а не писатель. Но издание создавалось от души, получилось хорошее, качественное и оказалось очень востребованным, нужным для людей. В первую очередь, для потомков, родственников тех, о ком мы написали. В медицинской среде тоже хорошо восприняли это дело. Когда мы собрали людей на презентацию, пришли внучки, родственники, врачи, которые работали с фронтовиками. В зале царила непередаваемая атмосфера, люди со слезами на глазах. Сегодня есть цифра, интернет, набирай про любого - всё тебе расскажут. А я видел лица людей на презентации, разговаривал с ними. Внучка одного из упомянутых в книге докторов говорит: «Вы же понимаете, я поставлю эту книжечку в сервант». Рукописи не горят.

Фото предоставлено Виктором Антоновым

- Всё это послужило стимулом для подготовки второго издания?

- Да, я решил, а почему бы и других медиков не упомянуть, которые работали в области в послевоенное время. Участники Великой Отечественной войны были не только в областной больнице, но и в Великих Луках, и в районах. Эти люди прошли фронт, медсанбаты и всегда были преданы своей профессии.

- В предисловии к первому изданию говорится о том, что наша память и сохранение имен бывших фронтовиков, которые после войны продолжили спасать человеческие жизни, должны стать благодарностью медикам и связью между поколениями. От поисковиков я часто слышу: «Это нужно не мертвым. Это надо живым» (из стихотворения Роберта Рождественского - прим. ред.) То есть, всё это нужно нам, чтобы помнили. Кому, прежде всего, вы бы рекомендовали для прочтения «Летопись»?

- Прежде всего, молодежи. Молодежь должна знать эти имена. Не обезличенных героев Великой Отечественной, а конкретные имена и фамилии. Знать, что они потом пришли и работали в наших учреждениях. Это воспитательный процесс. Сейчас многие говорят, мол, теперь люди другие, молодежь не та пошла, - нет, просто её надо просвещать, рассказывать, как было тяжело, какие испытания прошли фронтовики, наши коллеги.

Фото здесь и далее: первое издание «Летописи псковской медицины»

- Ещё раз хочу обратиться к первому изданию, ваша цитата: «Сегодня многое делается для увековечивания памяти героев Великой Отечественной войны, возводятся памятники в честь погибших воинов, проводится реконструкция и ремонт памятных знаков. Огромную работу ведут волонтёры, поисковики, которые занимаются поиском и захоронением без вести пропавших солдат Красной Армии на территории Псковской области, поиском родственников найденных бойцов, военно-патриотическим воспитанием молодежи». Вы своим трудом вносите лепту в данную работу, а также многие другие люди, которые вам помогают - все это возможно только совместными усилиями?

- Одному издать книгу сложно, это нелегкий процесс. Но всегда находятся помощники. После выхода в свет первой части я поехал по районам, чтобы предложить коллегам вместе собирать информацию для нового издания. Оказался в Великих Луках, где нашел отклик в медицинском колледже. Там работают неравнодушные люди, которые пошли навстречу, согласились поучаствовать. На базе учреждения открыт Музей здравоохранения Великих Лук, им руководит замечательный человек, энтузиаст, краевед, преподаватель Игорь Саянов. Большую патриотическую, воспитательную работу проводит директор колледжа Александр Шулаев. Порой встречаются люди, которые настолько погружены в своё дело, что даже удивляешься.

- Данный музей начал формироваться ещё в 1981-м году, вероятно, за прошедшие десятилетия накопилось немало материалов?

- Да, материалов много, и все их нужно обработать, чем мы сейчас и занимаемся. На сегодня имеем уже более 340 человек, прошедших войну и после работавших в различных лечебных учреждениях города в самых разных ипостастях, это и заслуженные врачи РФ, и средний медперсонал, и водители, и многие другие. Хочется упомянуть каждого. Не важно, сколько мы найдем на этого человека, что он сделал, где проходил свою работу и службу, но упомянуть их надо.

- Все эти 340 человек войдут в новое издание? В первой части представлены истории всего 58 фронтовиков.

- В Пскове мы взяли за основу только областную больницу, а в Великих Луках не стали ограничиваться одним учреждением, решили собрать всех медиков - диспансеры, поликлиники, больницы. В новое издание, предварительно, войдут истории 120-130 человек - факты, фотографии, документы. Материал собран, ведется его обработка, все это ещё нужно корректировать, а также изыскивать средства для того, чтобы напечатать. Издание нужно сделать не просто на газетной бумаге, а таким же, как предыдущая книга, чтобы смотрелось хорошо, было качественным. Люди, о которых там пойдет речь, достойны лучшего.

- К сожалению, большинства из тех, о ком вы пишите, уже нет в живых.

- Фактически никого. Из героев первой части на момент её издания оставались в живых только два человека. В Великих Луках сейчас живет ветеран Великой Отечественной войны Мария Сизова, которая в послевоенные годы работала старшей медсестрой городской больницы. В декабре прошлого года она отметила 101-летие, информация о ней будет в книге. Хотя, честно говоря, выделять кого-либо не очень хочется. У многих наших коллег были военные заслуги, ордена, медали, успехи в послевоенное время, уникальные операции и так далее.

- Вам лично посчастливилось работать с врачами и медсестрами, прошедшими войну в госпиталях и медсанбатах, именно они стали вашими учителями и наставниками?

- Первую свою операцию я провел с медицинской сестрой, которая всю войну прошла в качестве операционной медсестры. Худенькая женщина, проживала в Новороссийске, там я оказался на практике и сделал первую в жизни операцию. Мне ассистировал фронтовик, военный доктор, который прошел войну в медсанбате. Это действительно были наставники. Мы их всех помним.

- В первой книге упоминается, что многие родственники ветеранов продолжили династии врачей и трудятся в медучреждениях области, в Великих Луках нашлись такие примеры?

- Да, есть такие.

- Я так понимаю, различные воспоминания, в том числе родственников, при создании книги используются, но основу составляют исключительно проверенные факты?

- Да. Мы черпаем данные отовсюду, где только можно. Сохранились личные дела в больницах, в пенсионном фонде многое есть, в архивах, в том числе Министерства обороны. В музее нашелся альбом, там очень много фотографий фронтовиков. С людьми разговариваем, многие их знали и помнят. Интересные истории находятся, разные человеческие судьбы. Но все воспоминания, документы обязательно проверяются. Для нас в первую очередь важны факты, подтверждения, что действительно так было. Про разных людей разное количество информации, что смогли найти, но формат примерно одинаковый. В книге обязательно должны быть достоверные фамилия, имя, отчество, сведения о месте рождения, прохождении службы, наградах, работе в послевоенные годы.

- Когда планируется выпуск издания, посвященного великолукским медикам? В этом году наша страна отметит 80-летие Победы - было бы знаменательно выпустить вторую часть «Летописи».

- Мы не привязываемся к каким-либо срокам, датам, юбилеям, не ставим задачу выпустить перед каким-нибудь праздником, суть издания не в этом. 9 Мая, конечно же, - великий праздник, но это не значит, что нам надо второпях издавать книгу. Будут и другие даты, пусть и не юбилейные, но не менее значимые. Наша самая главная задача — вспомнить имена и оставить их в памяти людей. Перед этим требуется всё тщательно выверить, для этого нужно время. Ошибки тут недопустимыми - в фамилиях, жизненном пути и прочем.

- Судя по тому, что не все установленные имена войдут во второе издание, оно будет не последним?

- Пока что мы нашли 340 человек, возможно, появятся ещё имена, факты, будем получать новую информацию. Мы долго собирали материал по Великим Лукам, больше двух лет, это неспешная работа, и она продолжается. Возможно, растянется на долгие годы. Сначала выпустим одну книгу с определенным количеством историй, потом будем работать по остальным. Нам важно никого не забыть.

Беседовала Ульяна Лаблюк