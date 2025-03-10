Общество

На Солнце произошла сильная вспышка

Вспышка предпоследнего класса - мощности М зарегистрирована на Солнце во вторник, сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»). Это первая мощная вспышка с 5 марта.

«11 марта в 15:04 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.1 (N05W46) продолжительностью 3 минуты», - сообщили в институте. В последний раз вспышка такой мощности (М1.7) произошла 5 марта.

В сообщении на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН уточняется, что вспышка не сопровождалась выбросом солнечной плазмы, «а место ее формирования (вблизи края солнечного диска) исключает влияние на Землю».

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури, пишет ТАСС.