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Торжественное вручение юбилейных медалей в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошло в Великих Луках

Торжественное вручение юбилейных медалей в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов состоялось в Великих Луках, в Детской музыкальной школе имени М.П. Мусоргского. Вручил награды ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда глава города Николай Козловский.

Указ об утверждении этой высокой памятной награды подписал президент Российской Федерации Владимир Путин, как знак глубокого уважения героическому подвигу ветеранов войны, тружеников тыла, всех, кто внёс свой вклад в разгром фашистской Германии.

«Великая Отечественная война стала суровым испытанием для нашей страны. Многовековые традиции нашего народа по защите своего Отечества как никогда ярко проявились именно в этой войне. Массовый героизм солдат и офицеров Советской армии на фронтах Великой Отечественной войны, героический трудовой подвиг тружеников тыла, талант генералов, адмиралов, маршалов Советского Союза обеспечили победу нашего народа над немецко-фашистскими захватчиками. Сегодня мы чествуем наших уважаемых ветеранов войны, ветеранов труда, тех, кто показал яркий пример высочайшего патриотизма, любви к Родине, мужества, отваги, стойкости и силы духа. Мы чествуем всех, кто дал возможность послевоенным поколениям жить и работать на родной земле», – сказал Николай Козловский.