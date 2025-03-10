Общество

Псковские работодатели за месяц искали более 500 электромонтажников – аналитики

Топ самых востребованных профессий в Псковской области открывает профессия электромонтажника. Местные работодатели за месяц искали более 500 таких специалистов. На них приходится 13% или каждое десятое новое рабочее место. Аналитики hh.ru подвели итоги зимы и выяснили, работники каких профессий оказались наиболее нужными на рынке труда Псковской области у работодателей.

На втором месте оказалась профессия менеджера по продажам, на третьем месте по востребованности в Псковской области – операторы call-центра.

Добавляют разнообразия в рейтинг наиболее ценных для работодателей профессий и другие специальности из других сфер и отраслей. Так, 5 место по спросу заняли врачи, на 6 месте – всегда востребованные в регионе сварщики, на 7 месте – водители.

При этом самый востребованный — не значит самый богатый. Так средняя зарплата электромонтажника в Псковской области этой весной достигла 86 тысяч рублей. Возможный доход менеджеров по продажам, которые стоят на 2 месте по востребованности, – 60 тысяч, операторов call-центра – 40 тысяч.

Наибольшая предлагаемая зарплата, которую можно найти в рейтинге самых востребованных профессий региона этой весной, зафиксирована в вакансиях для сварщиков – более 117 тысяч рублей, а вот наименьшая – в вакансиях для операторов call-центра (40 тысяч), продавцов и кассиров (45,5 тысячи).