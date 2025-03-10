Общество

Мошенники орудовали от лица лидера Псковского облсовпрофа

Мошеннические сообщения поступали от лица председателя Псковского областного совета профсоюзов Игоря Иванова, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф

«Дорогие друзья, сообщаем вам о том, что с ложного аккаунта под видом председателя Псковского областного совета профсоюзов Игоря Иванова мошенники начали рассылать сообщения. Будьте осторожны и не поддавайтесь на уловки злоумышленников!» - призвали псковичей.

В Псковском облсовпрофе добавили, что при получении сообщения с предупреждениями, просьбой о помощи или финансовых переводах от имени Игоря Иванова стоит проигнорировать эти сообщения.

«Будьте осторожны и берегите себя и своих близких!» - призвали в областном совете профсоюзов.