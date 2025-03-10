Общество

Псковские приставы принудительно доставили подсудимого в суд Мончегорска

Сотрудники отделения специального назначения УФССП России по Псковской области осуществили принудительный привод подсудимого в суд города Мончегорска Мурманской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото: УФССП России по Псковской области

Гражданин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

По данным следствия, подсудимый, находясь на территории Мурманской области, совершил мошеннические действия, злоупотребив своим служебным положением. Несмотря на вызовы, он уклонялся от явки в суд, скрываясь от правосудия. В связи с этим суд принял решение о его административном приводе.