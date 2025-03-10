Общество

Псковская область вошла в число пилотных регионов по внедрению стандарта по интеграции импатриантов

Псковская область включена в число пилотных регионов по внедрению регионального стандарта по интеграции импатриантов. Соответствующее решение принято на заседании Штаба по поддержке переезда и адаптации импатриантов в Россию, в рамках которого утвержден и региональный стандарт социальной, культурной и экономической интеграции импатриантов, в том числе совместно с членами семьи, который будет апробироваться в пилотных регионах страны. Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников вошел в состав штаба, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотография с официального сайта Агентства стратегических инициатив

Понятие импатриант в законодательстве РФ новое. Так называют профессионала с востребованными в регионе компетенциями, который разделяет традиционные российские духовно-нравственные ценности и желает вместе с семьей переселиться в Российскую Федерацию на постоянное место жительства. В региональном стандарте представлена информация об уже действующих в регионе наработках и практиках по переселению на постоянное место жительства на территорию Псковской области. Документ до этого был рассмотрен и согласован губернатором.

Документ призван регламентировать работу с импатриантами: определить потребности в иностранных специалистах в субъектах, оказывать им помощь в переселении и адаптации, «настроить» законодательство и стимулировать работодателей на местах. В нем также описаны успешные практики регионов. Например, в Псковской области программа «Псковский гектар» позволяет получить землю для строительства дома или ведения хозяйства. Есть материальные меры поддержки медицинских и педагогических работников.

Как приграничный регион, Псковская область является первой на пути переселения иностранных граждан из стран Балтии и Северной Европы. Регион имеет уникальный опыт по переселению в Россию соотечественников и иностранных граждан, разделяющих российские моральные, духовные и культурные ценности. И в свою очередь регион заинтересован в привлечении ценных специалистов, обладающих высокой мотивацией и востребованными в регионе компетенциями.

Каждая семья ставится на индивидуальное комплексное сопровождение, начиная с подготовительного информационно-консультационного этапа еще за рубежом. Затем оказывается всесторонняя помощь в адаптации семьи на месте, начиная от помощи в оформлении документов, трудоустройства до решения различных социальных вопросов обустройства переселенца и членов его семьи.

Правительство Псковской области находится в тесном и плодотворном сотрудничестве с региональным УМВД России, создан институт уполномоченного при губернаторе по работе с соотечественниками и вопросам миграции, также работает Центр содействия переселению «Соотечественник».

Главная задача межведомственного штаба под председательством первого заместителя министра внутренних дел России генерал-полковника полиции Александра Горового и генерального директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой — создание оптимальных условий по переезду и адаптации импатриантов в России. Его создали в конце 2024 года на базе АСИ по поручению президента с целью создания оптимальных условий по переезду и адаптации импатриантов, чтобы человек мог жить и успешно развиваться в России. В его состав вошли представители администрации президента, Госдумы, федеральных органов власти, государственных корпораций и пилотных регионов.