Общество

В великолукской школе материнства стартовали первые занятия

В Псковской области проект «Школа материнства» вышел за пределы Великих Лук и стал доступен для будущих родителей из близлежащих населенных пунктов. Обучение проводится на базе Великолукского родильного дома, и первые занятия уже начались, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Бесплатный курс открыт для всех желающих и представляет собой возможность лично познакомиться со специалистами медучреждения и подготовиться к родам. Врачи и акушеры познакомят будущих мам с физиологическими процессами, которые происходят внутри женского организма при подготовке к родам, расскажут о поведении роженицы во время появления малыша на свет и современных возможностях обезболивания. Из познавательных уроков женщины узнают, как сократить и сделать более щадящим послеродовой период, а также легко наладить грудное вскармливание. Большое внимание в школе будет уделено уходу за новорожденными детьми и их безопасности.

Отметим, в школе приветствуется посещение занятий семейными парами, которые готовятся стать родителями. На лекциях им расскажут о партнерских родах и о роли мамы и папы в уходе за новорожденным ребенком.

Записаться на курсы подготовки к родам в Великих Луках можно по телефону: 8-953-230-36-04 в будние дни с 9:00 до 17:00.

Напомним, в Пскове школа материнства пользуется большим спросом. Ежемесячно ее посещают десятки будущих родителей. Например, в мартовском курсе принимают участие 44 будущие мамы.

Главная цель курса — помочь избавиться от страхов и заблуждений, научить основным способам повышения комфорта и самопомощи.

Поддержка материнства, детства и многодетных семей — приоритетные направления президентского национального проекта «Семья».