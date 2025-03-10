Общество

Юрий Сорокин награжден почетным знаком «За заслуги перед Псковской областью»

Сегодня, 12 марта, свой 65-й день рождения празднует Юрий Сорокин, директор ООО «Псков-Полимер» (бренд «Nordman»), заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня лично поздравил юбиляра и вручил ему высокую награду — почетный знак «За заслуги перед Псковской областью».

Комментируя награждение, Юрий Сорокин признался, что сегодняшняя церемония награждения оказалась для него сюрпризом: в кабинете губернатора собралась группа журналистов, и в торжественной обстановке юбиляру была вручена одна из самых почетных наград региона.

Юрий Сорокин выразил признательность губернатору за высокую оценку вклада в развитие Псковской области.

«Это была неожиданность для меня, но одновременно большая честь. Я горжусь этой наградой, ведь это одно из высших признаний моих заслуг перед Псковской областью, — поделился своими эмоциями Юрий Сорокин. - Я лично благодарен Михаилу Юрьевичу за оказанную честь, высокую оценку моего труда».

Напомним, Юрий Сорокин на протяжении многих лет возглавляет одно из ведущих промышленных предприятий региона. Он хорошо известен своей благотворительной деятельностью, в том числе - поддержкой спорта.