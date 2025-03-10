Юрий Сорокин награжден почетным знаком «За заслуги перед Псковской областью»

Сегодня, 12 марта, свой 65-й день рождения празднует Юрий Сорокин, директор ООО «Псков-Полимер» (бренд «Nordman»), заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня лично поздравил юбиляра и вручил ему высокую награду — почетный знак «За заслуги перед Псковской областью».
Комментируя награждение, Юрий Сорокин признался, что сегодняшняя церемония награждения оказалась для него сюрпризом: в кабинете губернатора собралась группа журналистов, и в торжественной обстановке юбиляру была вручена одна из самых почетных наград региона.
Юрий Сорокин выразил признательность губернатору за высокую оценку вклада в развитие Псковской области.
Напомним, Юрий Сорокин на протяжении многих лет возглавляет одно из ведущих промышленных предприятий региона. Он хорошо известен своей благотворительной деятельностью, в том числе - поддержкой спорта.