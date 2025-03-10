Общество

Арендатора земли в Великолукском обязали ликвидировать свалку на площади 10 000 м2

Природоохранная прокуратура приняла меры к ликвидации несанкционированной свалки в Великолукском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура на основании поступивших материалов проверки из Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора установила, что в границах Лычевской волости Великолукского района, западнее деревни Криплянка на земельном участке расположена несанкционированная свалка отходов производства и потребления, твердых коммунальных отходов.

Очаговые несанкционированные свалки, образованы из твёрдых коммунальных отходов и строительных отходов, а также ила избыточного биологических очистных сооружений, хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод. Общая площадь несанкционированной свалки составляет 9931,3 м2.

В связи с этим в целях устранения нарушений закона природоохранной прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием арендатора земельного участка ликвидировать несанкционированную свалку. Устранение нарушений поставили на контроль спецпрокурора.