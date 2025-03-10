Общество

Жители Псковской области могут проголосовать за ремонт сельских отделений Почты России на Госуслугах

Онлайн-голосование за ремонт отделений почтовой связи стартовало на Госуслугах. Принять участие в нем могут жители Псковской области в возрасте от 18 лет с подтвержденной учетной записью на портале, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

На странице голосования можно выбрать можно только один объект, расположенный в сельской местности, отдаленных и труднодоступных территориях, который, по мнению жителей, наиболее нуждается в обновлении.

Проголосовать за отделение почтовой связи можно по ссылке.

В список включены порядка 50 отделений почтовой связи, которые находятся в Псковском, Порховском, Бежаницком, Великолукском, Локнянском, Новосокольническом, Плюсском, Дновском, Струго-Красненском, Островском, Печорском, Невельском, Дедовичском, Куньинском, Гдовском и Пыталовском муниципальных округах.

По итогам голосования Минцифры России сформирует план капитального ремонта сельских почтовых отделений до 2030 года с учетом мнения жителей и предложений от региона. Дополнительно проверят их техническое состояние, количество совершаемых операций и численность населения в зоне обслуживания.

Напомним, модернизация сельских почтовых отделений началась в 2022 году по поручению Президента России Владимира Путина. Она предполагает не только ремонт старых помещений, но и внедрение современных цифровых сервисов на удаленных территориях области. В обновленных отделениях можно подтвердить или восстановить учетную запись на портале Госуслуг, воспользоваться его сервисами и распечатать необходимые документы, получить юридически значимую корреспонденцию в цифровом формате.