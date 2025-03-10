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Общество

Научно-практическая конференция к 100-летию туберкулезного диспансера прошла в Пскове

13.03.2025 11:58|ПсковКомментариев: 0

Научно-практическая конференция на тему «Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения туберкулёза», приуроченная к 100-летнему юбилею туберкулезного диспансера, прошла в Пскове 13 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

В числе докладчиков были первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих, заместитель председателя областного комитета по здравоохранению Надежда Рогозина, председатель Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Анжелика Шундер.

С приветственным словом выступила Надежда Рогозина.

«Поздравляю вас от всей души с этим замечательным праздником. Сто лет - это действительно очень знаменательная дата и очень значимая. Для меня особенно приятно поздравлять именно ваш коллектив, потому что в Псковском областном туберкулёзном диспансере всю жизнь проработала моя мама. И сегодня я рада сказать, что деятельность диспансера высоко оценена правительством Псковской области, указом губернатора Псковской области коллектив Псковского областного туберкулёзного диспансера награжден почетной грамотой», - отметила Надежда Рогозина. 

Затем она наградила почетными грамотами сотрудников Псковского туберкулёзного диспансера: палатную медсестру Маргариту Панфилову, сестру-хозяйку Елену Белову, санитарку Нину Писареву, медицинского регистратора Оксану Федорову. 

Также на конференции выступил Игорь Дитрих. Он пожелал коллективу здоровья и процветания.

«От себя лично, как от доктора, от депутата и заместителя председателя областного Собрания депутатов, поздравляю вас с великолепным праздником, со столетием противотуберкулезной службы. Вот сто лет прошло, а смотря на вас, прекрасная женщина, понимаешь, что в древности правильно говорили: "туберкулез молодит", - пошутил Игорь Дитрих. - Служба в целом небольшая. Понятно, что сейчас представлены здесь не все, многие на работе, но все равно в целом служба небольшая. И вы таким маленьким, дружным коллективом боретесь с миллиардами микобактерий. И у вас это получается. Всем желаю здоровья, улучшения и процветания вашей службы. И хотелось бы, чтобы 105 лет мы праздновали, чествовали наших героев в стенах обновленного противотуберкулезного диспансера». 

Вице-спикер регионального парламента наградил благодарностями от Псковского областного Собрания депутатов врача-фтизиатра, заведующего отделением Николая Минеева, врача-фтизиатра Екатерину Барбашову, заведующую отделением Наталью Григорьеву, заведующую рентгенотделением Ирину Шевченко, врача-статистика Станислава Иванова, медсестру Анну Прокопенко. 

После перед собравшимися выступила Анжелика Шундер.

«Я рада видеть вас сегодня именно в этом зале. Вас, всех ваших гостей. Вы знаете, сегодня присутствуют и руководители других учреждений здравоохранения, которые говорят об уважении к вашему учреждению, к вашему руководителю, к вам, к каждому из вас. Вы коллектив особенный. Коллектив, пусть и небольшой, но коллектив слаженный. Вы знаете, я спросила буквально перед встречей, как давно у вас кто-то увольнялся, и оказывается, даже не вспомнили, когда из медиков в последний раз просто так увольнялись. Это настолько сплоченный коллектив, который собирается на любое мероприятие на раз. На любое. Ну кроме голодовки, конечно. В этом коллективе замечательно налажено социальное партнерство и взаимодействие с руководством», - сказала Анжелика Шундер.
 

5 марта 1925 года в городе Пскове на основании приказа Наркомздрава, решением Псковского Губисполкома был организован областной противотуберкулезный диспансер по адресу: улица Некрасова, дом №23. У истоков создания противотуберкулёзной службы в Псковской области стоял Григорий Зеликин. Лечение велось на 10 койках. После создания диспансера на учете стояло более 1000 больных. Нынешний туберкулезный диспансер, который находится на улице Красноармейской, 16 построили в 1958 году. В то время он, по всем правилам, находился на окраине города.

Пресс-портрет
Емельянова Вера Васильевна Дитрих Игорь Иванович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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