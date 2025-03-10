Общество

Рособрнадзор: 86% выпускников педагогических направлений работают по специальности

Порядка 86% выпускников 2020-2022 годов, окончивших обучение по педагогическим направлениям, работают по специальности. Об этом сообщается в презентации руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, представленной им на IV Всероссийском форуме по вопросам развития педагогического образования.

Музаев обратил внимание на то, что это один из самых высоких показателей среди всех программ подготовки. Например, окончившие популярные программы - экономику и юриспруденцию - только 70% работают по специальности, обратил внимание руководитель Рособрнадзора.

«Педагогическое направление не входит в топ-10 - на 11-м месте по количеству зачисленных высокобалльников, и я думаю, это правильная задача для всего педагогического сообщества, чтобы количество сильных выпускников все-таки больше шло в педагогические вузы», - отметил глава Рособрнадзора.

IV Всероссийский форум по вопросам развития педагогического образования проводит Российская академия образования 13-14 марта. Форум проходит при поддержке Минобрнауки России и Минпросвещения России, он направлен на обсуждение ключевых направлений и перспектив развития педагогического образования в современной России, подготовку предложений в области развития педагогической науки и подготовки педагогических кадров на разных ступенях системы образования, пишет ТАСС.