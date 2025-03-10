Серые цапли возвратились в «Михайловское» с зимовки

В Государственный музей-заповедник Александра Пушкина «Михайловское» сегодня, 13 марта, вернулись с зимовки серые цапли. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в информационной службе музея со ссылкой на научного сотрудника музея-усадьбы Пушкиных и Ганнибалов Станислава Лебедева.
В такие же дни марта в прошлом году эту серую цаплю удалось запечатлеть сотруднику Пушкинского заповедника Алексею Михайлову. Фото из социальной сети
Сегодня утром цапли были замечены в полёте над Маленцом, Соротью, мемориальной усадьбой «Михайловское». Сколько птиц возвратилось в «птичью деревеньку» над Чёрным (Ганнибаловым) прудом пока не ясно. Примерно подсчитать количество пар будет можно, когда цапли осмотрятся, подремонтируют потрёпанные зимним ветром гнёзда и сядут высиживать птенцов.
В музее напомнили, что колония в непосредственной близости от дома поэта — одна из самых больших и самых старых на северо-западе России.
Кроме того, псковский биолог, исследователь и педагог Всеволод Курбатов в своей книге «Животный мир Пушкинского заповедника» («Михайловская пушкиниана», вып. 55, Псков, 2012) цитирует монаха Святогорского монастыря, в XVIII веке писавшем в духовную консисторию: «...птица именуемая “зуй“, любит места сии Богом данные, понеже в древние времена здесь был монастырь Михаила Архангела», добавили в Пушкинском заповеднике, отметив, что всё это даёт полное основание орнитологам, да и другим специалистам утверждать, что птичья колония в Святогорье бытует уже несколько сотен лет.
Когда псковские пушкинские места стали центром туристического притяжения и посетителей стали принимать тысячами, целыми «экскурсионными поездами», сотрудники «Михайловского» опасались, что птицы не выдержат антропогенной нагрузки и покинут родные места. Но этого не случилось: цапли привыкли к потокам людей. Не раз птицы становились «моделями» для художников и фотографов — как профессионалов, так и любителей, из местных жителей и из числа гостей Пушкинского заповедника.