Общество

Демонтаж гаража провели на улице Снятной в Пскове

«Служба благоустройства города» провела демонтаж самовольно установленного гаража в Пскове на улице Снятной у дома №18. Об этом сообщили в Контрольном управление администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: Контрольное управление администрации города Пскова

/сообщество Вконтакте

Демонтаж объекта движимого имущества осуществили на основании постановления администрации города Пскова от 07.12.2023 № 2823 «О демонтаже самовольно установленного нестационарного сооружения (гаража) представляющего собой автомобильный фургон со стенами обшитыми жестью ржаво-серого цвета, покатой крышей, имеющего ориентировочную площадь 8 квадратных метров, расположенного в границах кадастрового квартала 60:27:0110111 на территории города Пскова по адресу: г. Псков, ул. Снятная, у дома № 18».

Гараж переместили для временного хранения на территорию МКУ города Пскова «Служба благоустройства города» по адресу: Рижский проспект 72.