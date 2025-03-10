Общество

Ярмарка вакансий для осужденных прошла в СИЗО-2 города Великие Луки

Консультации по вопросами трудоустройства провели для осуждённый в СИЗО-2 города Великие Луки сегодня, 13 марта. Учреждение посетили представили кадрового центра южной столицы региона, которые встретили с отбывающими наказание и проинформировали их о текущей ситуации на рынке труда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Мероприятие состоялось в рамках реализации федерального закона № 10 «О пробации в Российской Федерации». Специалисты познакомили присутствующих с перечнем актуальных вакансий и требованиями, предъявляемыми к кандидатам при приеме на работу, видами профессионального обучения и получения дополнительного образования, услугами по психологической поддержке и социальной адаптации.

Отдельное внимание было уделено функционированию специализированного интернет-портала «Работа в России», его возможностях и алгоритме работы с единой цифровой платформой.

В завершение встречи осужденным предоставили брошюры с информацией и контактами для связи, а также ответили на интересующие их вопросы.