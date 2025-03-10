Общество

Трудоустройство участников СВО и молодежи обсудили на трехсторонней комиссии Псковского облсовпрофа

Дополнительное соглашение о продлении срока действия трёхстороннего соглашения о взаимодействии в области социально-трудовых отношений в городе Пскове на 2022-2024 годы подписали сегодня, 13 марта. Об этом сообщили в Псковском облсовпрофе.

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Со стороны муниципального образования «город Псков» подписантом соглашения выступил глава города Пскова Борис Елкин, от профсоюзов — председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов, от работодателей — президент ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова.

В ходе заседания комиссии были рассмотрены вопросы социально-экономического положения города, состояние производственного травматизма и проведение специальной оценки условий труда на предприятиях и в организациях Пскова. Обсудил возможности трудоустройства участников СВО, проблемы в организации трудоустройства молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет, борьбу с теневой занятостью, плановые показатели диспансеризации, а также корпоративные меры поддержки семей с детьми.