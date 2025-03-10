Общество

Инвестор планирует реконструировать территорию рынка в Пушкинских Горах

Реконструкцию продуктового рынка в рабочем посёлке Пушкинские Горы осуществит ООО «Пушкинские горы». Проект обсудили на заседании совета по инвестициям при губернаторе Псковской области сегодня, 13 марта. Об этом сообщил Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников/ Telegram-канал

Существующий рынок планируется реконструировать путём строительства универсальных торговых павильонов в единой архитектурной и стилистической концепции с торговым зданием, а также оформление организованных палаточных торговых мест.

Цель проекта - создание удобной среды для местных жителей, предпринимателей и сельхоз производителей.