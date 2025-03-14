Общество

Прокуратура потребовала ускорить темп и избегать волокиты при строительстве соцобъектов в Гдовском районе

Прокуратура потребовала ускорить темп строительства социальных объектов в Гдовском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

«В прокуратуре Псковской области на особом контроле находятся вопросы строительства объектов образования, здравоохранения и других объектов социальной инфраструктуры, реализуемых в рамках государственных программ Российской Федерации с привлечением средств федерального бюджета», - отметили в ведомстве.

По инициативе органов прокуратуры области с участием представителей органов исполнительной власти региона, заказчиков и подрядчиков осуществлен выезд в Гдовский район в целях надзорного сопровождения строительства двух образовательных учреждений в городе Гдове и поселке Смуравьево-2 Гдовского района, а также реконструкции больничного комплекса Гдовской районной больницы и очистных сооружений в Гдове.

Государственным, муниципальным заказчикам и подрядным организациям указали на необходимость надлежащего взаимодействия, увеличения темпов работ, недопущения фактов волокиты при переписке по вопросам реализации предусмотренных мероприятий и разъяснили ответственность за нарушение условий и сроков заключенных контрактов.

В ближайшее время прокуратура запланировала выезд на строительные площадки строящихся в Себежском районе двух образовательных организаций.