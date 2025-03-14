Общество

60% псковичей не боятся профессиональных трудностей – опрос

Большинство псковичей не испытывает страха перед трудностями на работе. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения с опытом работы.

60% опрошенных говорят, что их не пугают новые задачи, сложные вопросы и нестандартные ситуации: «Всему можно обучиться, и даже стать лучше, чем те, кто уже давно работает на этом месте». 35% признаются, что немного опасаются профессиональных трудностей: «Всплывает много нюансов, про которые тебя не информировали». Такие страхи чаще возникают, когда приходится работать в незнакомой сфере, не связанной с предыдущим опытом. 5% опрошенных признались, что очень боятся трудностей в работе.

Женщины чаще мужчин признаются, что время от времени робеют перед сложностями.

Псковичи с доходом от 100 тысяч рублей в месяц — самые уверенные: 75% из них не боятся трудностей, связанных с профессиональными компетенциями.