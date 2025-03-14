Общество

Фонд «Земляки» помог жителям Островского района закупить дрова

Фонд «Земляки» продолжает поддерживать жителей Псковской области. Недавно помощь получили жители четырех населенных пунктов Островского района — деревень Рубеняты, Заборовье и Рубилово, а также Острова, об этом сообщил основатель фонда, депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«Для многих семей в регионе покупка дров остаётся насущной проблемой, особенно в холодное время года. Запросы на помощь с топливом — одни из самых частых, с которыми люди обращаются в фонд», - сказал Александр Козловский.

Чтобы получить поддержку или поддержать инициативу, можно обратиться в «Земляки» — через личные сообщения «ВКонтакте» или же непосредственно к кураторам в районах.