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Что такое синдром феникса и как из него выбраться, рассказал психолог

Синдром феникса – это метафора, описывающая состояние человека, который после обоснованных жизненных испытаний, потерь и разочарований не только обретает в себе силы возродиться, но и становится сильнее, мудрее и счастливее, чем прежде. Психолог Майя Голубева рассказала, что это за синдром и как его преодолеть.

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«Синдром феникса – это не диагноз, а скорее метафора, отражающая способность человека к психологической устойчивости и противостоящей посттравматическому состоянию. Это способность не просто выжить, трансформироваться благодаря трудностям, извлечь из них ценные уроки, а обрести новый смысл жизни», – убеждена психолог.

По словам психолога, человек, испытывающий синдром феникса, часто переживает тяжелую утрату, кризисную ситуацию или травматическое событие. Он принимает произошедшее, осознает свои чувства и не отрицает боль и потери. Человек анализирует произошедшее, делает выводы и учится на своих ошибках.

Благодаря этому человек становится сильнее, мудрее, более устойчивым к стрессам и более ценит жизнь. Он буквально находит новый смысл жизни, ставит перед собой цели и стремится к самореализации.

Чтобы бороться с синдромом феникса и возродиться из пепла, Майя Голубева рекомендует не подавлять свои чувства, а позволить себе горевать и переживать боль.

«Перемены – это неизбежная часть жизни. Примите их и научитесь адаптироваться к новым условиям. Будьте открыты для нового опыта, не отказывайтесь от новых возможностей, пробуйте новое и развивайтесь. Верьте в свои силы и знайте, что вы способны справиться с любыми трудностями. Не критикуйте себя за ошибки и неудачи. Помните, что все люди ошибаются», - советует психолог.

Эксперт также рекомендовала не жить прошлым и не тревожиться о будущем, пишет RuNews24.ru.

«Синдром феникса – это не о возвращении к прежней жизни, а о трансформации и выходе на новый уровень. Это возможность стать лучше, сильнее и счастливее, чем раньше», – резюмировала психолог.