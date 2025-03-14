Общество

Точки роста для малого и среднего бизнеса: как найти новые возможности в 2025 году

Малый и средний бизнес сегодня работает в условиях постоянных изменений. Рынок диктует новые правила: недостаточно просто найти свою нишу — важно быстро адаптироваться, тестировать идеи и выстраивать гибкие процессы. Технологии позволяют делать это без лишних затрат: расширять команду без привязки к офису, собирать обратную связь от клиентов, автоматизировать рутину. Онлайн-офис становится не просто удобством, а конкурентным преимуществом. Компании, которые научились эффективно использовать цифровые инструменты, работают быстрее и точнее, чем те, кто по-прежнему держится за традиционные методы.

Коммерческий директор Яндекс 360 Роман Королев рассказал, как технологии помогают небольшим компаниям оптимизировать процессы.

Гибридные команды: сотрудники без границ

Удаленная работа давно перестала быть временным решением. МСБ больше не ограничен локальным рынком труда: при грамотной организации нанимать сотрудников из других городов и стран так же просто, как собирать команду в офисе. Системы совместной работы делают этот процесс удобным. Например, корпоративная Почта помогает вести рабочую переписку без привязки к личным адресам, а облачное хранилище, упрощает обмен файлами и обеспечивает доступ к данным с любого устройства. С помощью онлайн-документов над одной задачей могут работать сразу несколько коллег, а вся информация хранится в одном месте — ничего не теряется, и новые сотрудники могут быстро включиться в работу.

Гибридный формат особенно полезен для компаний, которым важна гибкость. В пиковые периоды можно привлекать дополнительных специалистов, а в спокойные — работать компактным составом. Такой подход снижает затраты на аренду офиса и делает бизнес менее уязвимым перед кризисами. Например, проводить встречи и мозговые штурмы всей командой можно через сервисы видеосвязи. И совсем необязательно собирать команду в одном месте.

Клиенты как соавторы: как собирать обратную связь и не тратить деньги впустую

Небольшие компании не могут позволить себе долгие эксперименты — если продукт не понравился аудитории, ресурсы потрачены впустую. Поэтому важно сразу понимать, что нужно клиентам. В этом случае на помощь приходят опросники и онлайн-формы, через которые получится быстро получить обратную связь. Например, кофейня тестирует новую линейку десертов: вместо того чтобы догадываться, какие вкусы понравятся гостям, она предлагает посетителям проголосовать за лучшие варианты. Онлайн-школа анализирует, какие темы интересуют студентов, и корректирует программу курсов. Сервисная компания выясняет, какие дополнительные услуги востребованы, и сразу адаптирует свое предложение.

Чем раньше бизнес начинает работать с аудиторией, тем меньше рисков. Предприниматели, которые используют цифровые инструменты для тестирования идей, корректируют стратегии в реальном времени и экономят на неудачных запусках. В этом случае сервис Формы и корпоративная база знаний Вики позволяют и собирать данные, и оперативно делиться результатами с командой.

Обучение в онлайне: почему развитие команды — это инвестиция, а не затраты

Компании, которые вкладываются в развитие сотрудников, быстрее растут. Современные инструменты — ключ к организации обучения без сложной логистики и больших бюджетов. Онлайн-встречи и вебинары дают возможность проводить тренинги прямо в рабочем процессе, а записи помогают при необходимости пересматривать ключевые моменты. Например, десктоп-версия Телемоста, дает возможность записывать и сохранять встречи без ограничений по времени. Обучающие сессии можно проводить для коллег из разных городов, не снижая при этом эффективности.

Этот формат полезен не только для внутренних программ. Бизнес может использовать его как дополнительный канал взаимодействия с клиентами. Косметолог проводит вебинары по уходу за кожей, бухгалтер рассказывает предпринимателям, как вести налоговый учет, маркетолог обучает малый бизнес основам продвижения. Такой подход хорошо формирует образ экспертов в сфере.

Автоматизация рутины: как высвободить время для главного

Чем меньше времени уходит на операционные задачи, тем больше ресурсов остается на развитие. Поэтому компании, которые инвестируют в автоматизацию, работают быстрее и эффективнее. Онлайн-запись снижает нагрузку на менеджеров и дает клиентам возможность бронировать услуги в удобное время. Автоматические рассылки напоминают о новых предложениях. С помощью Трекера бизнес может фиксировать историю взаимодействий, персонализировать рекомендации и упростить работу с базой.

Даже небольшая компания, которая внедрила такие решения, обслуживает больше клиентов, не увеличивая штат. А значит, быстрее окупает вложения и становится устойчивее к рыночным изменениям.

Безопасность данных: как защитить бизнес в цифровую эпоху

Цифровая трансформация требует внимания к безопасности данных. Онлайн-офис, помимо удобства, — это ответственность за сохранность информации. Современные сервисы предлагают встроенные механизмы защиты: двухфакторная аутентификация, шифрование данных, резервное копирование. Этим облачные хранилища принципиально отличаются от серверов.

Кроме того, регулярное резервное копирование данных защищает бизнес от потери информации в случае сбоев или кибератак. Современные сервисы помогают автоматизировать этот процесс, минимизируя риски.

Цифровая трансформация больше не вопрос удобства, а необходимость для роста. Благодаря виртуальному офису бизнес может нанимать сотрудников без привязки к географии, собирать обратную связь и автоматизировать рабочие процессы. Компании, которые используют эти инструменты, развиваются быстрее и увереннее смотрят в будущее. В 2025 году гибкость, скорость и адаптивность станут одними из главных факторов успеха.