Общество

Наталья Федорова призвала жителей Псковского района не выходить на лед

Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» призвала жителей Псковского района не выходить на лед.

«В преддверии выходных дней напоминаю вам, что на сегодняшний день продолжает действовать запрет выхода на лед! Отмечу, водная гладь Псково-Чудского бассейна практически освободилась ото льда. Однако есть места, где в прибрежных зонах ледяной покров сохраняется. Он представляет собой рыхлую неустойчивую пористую массу. Выход на его поверхность чрезвычайно опасен! Убедительно прошу вас соблюдать закон и проявлять благоразумие! Статистика трагедий на водоемах Псковской области за минувшую неделю – красноречивее слов!» - сказала она.

Сотрудники администрации района совместно с Центром ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области и ОМВД России по Псковскому району продолжают проводить профилактические рейды в прибрежных зонах и местах проезда к ним.