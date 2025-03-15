Общество

Следственный комитет предложил Госдуме приравнять пользователей электросамокатов к водителям

В Госдуму поступило предложение Следственного комитета России о том, чтобы распространить понятие «водитель» на тех, кто использует электросамокаты и иные средства индивидуальной мобильности (СИМ), заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«В Государственную думу поступили предложения Следственного комитета, в числе которых… распространение понятия «водитель» на лицо, использующее электросамокаты и иные СИМ», - сообщил он.

Он добавил, что СК также предложил уточнить термин «транспортное средство» с указанием на его предназначение, в том числе для индивидуального передвижения по дорогам, дополнить категории транспортных средств подкатегорией «М1», включающей СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт и включить в категории «М» (мопеды) и «А» (мотоциклы) СИМ с электродвигателем мощностью от 0,25 до 4 кВт и свыше 4 кВт соответственно, а также предоставить право на управление транспортными средствами подкатегории «М1» лицам от 16 лет.

«Всё это позволит отнести СИМ к механическим транспортным средствам, а лиц, использующих их, - к водителям. Что, в свою очередь, обяжет последних к полному соблюдению правил дорожного движения. Важно найти оптимальное решение, которое обезопасит людей», - отметил Володин.

По словам председателя Госдумы, СИМ завоёвывают всё большую популярность, особенно у молодёжи, но наряду с этим с каждым годом всё больше вопросов обеспечения безопасности при их использовании.

«По данным МВД России, за девять месяцев 2024 года зарегистрировано 3897 ДТП с СИМ, что на 47,2% больше к аналогичному периоду 2023 года. Погибли 44 человека, в том числе шесть несовершеннолетних. Ранения получили 4052 человека, из которых 1392 ребёнка. 34,2% ДТП с СИМ зафиксировано на тротуарах и в пешеходных зонах», - рассказал он.

Володин уточнил, что в ходе предыдущего опроса в его Telegram-канале 54% высказались о полном запрете использования электросамокатов для передвижения по улицам, а 41% выступили за ужесточение ПДД, пишут РИА Новости.